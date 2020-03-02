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Баскетболисты устроили массовую потасовку после матча в Киеве: видео

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Матч между "Киев-Баскет" и "Запорожьем" закончился потасовкой между баскетболистами обеих команд.

Сам матч закончился победой "Киев-Баскет" 95:85 (21:30, 27:15, 26:22, 21:18). Это третий раз в сезоне киевский клуб оказался сильнее "Запорожья".

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Уже после финальной сирены форвард "Киев-Баскет" Сергей Павлов и защитник "Запорожья" Лью Столлворт устроили потасовку. Перерасти словесному противостоянию в массовую драку помешали охранники, которые сдержали двух баскетболистов.

Смотрите видео столкновения между баскетболистами

Уже в среду, 4 марта, "Киев-Баскет" проведет первый матч 1/4 финала Кубка Европы ФИБА. Соперником киевского клуба будет "Каршияка" с "Турции".

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта БК Киев-Баскет БК Запорожье Баскетбол Спорт
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