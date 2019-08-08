Баскетбольный клуб обратился к Зеленскому с просьбой о помощи

Баскетбольный клуб "Запорожье" выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Руководство клуба, областная федерация баскетбола вместе с общественностью города Запорожья просят финансовой поддержки со стороны государства.

Причина в том, что перед началом нового сезона бюджет клуба наполнен лишь наполовину. Из-за более низкой финансовой состоятельности все легионеры покинули команду, равно как и Юрий Кондраков, перебравшийся в мощный по финансовым меркам "Киев-Баскет".

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Несмотря на это, запорожская команда сохранила двоих лидеров – Андрея Мироненко и Владимира Шевченко, заключила соглашения с двумя молодыми исполнителями – Ильей Немцу и Иваном Михеевым, и подписала троих американцев.

"В прошлом сезоне БК "Запорожье" выступил очень удачно. Третье место в чемпионате – это достойный результат, несмотря на то, что бюджет нашей команды был наименьшим среди всех участников Суперлиги. Все наши легионеры пошли на повышение: кто в Европу, а кто и остался в Украине, но будет получать зарплату в несколько раз больше. Из-за нашей финансовой состоятельности мы просто не смогли их удержать. Расходы клуба с каждым годом растут – это и аренда зала, расходы на командировки. Наш примерный бюджет на год составляет 13 миллионов гривен, а на данный момент мы имеем только 50% этой суммы. Безусловно, мы работаем над этой проблемой, и это обращение – как один из способов ее решить, – рассказал президент БК "Запорожье" Виктор Стельмаков.

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"Баскетбол в Запорожской области развивается очень динамично и показывает высокие результаты. В прошлом сезоне четыре команды нашей области выиграли бронзовые медали. Это БК "Запорожье" и бердянская "Чайка" в Суперлиге, "Металлург-ЗНТУ" – в мужской Первой лиге и студенческая команда "НУ Запорожская Политехника" в чемпионате Украины, где участвовало 252 команды. Также мы развиваем детский баскетбол, делаем все возможное, чтобы увеличивать количество зрителей на матчах. Это не просто. Финансовая ситуация в последние годы все равно очень сложная, поэтому мы решили совместными усилиями с общественной организацией "Хелпер", баскетбольным клубом "Запорожье" и областной федерацией обратиться к Президенту Украины, чтобы двигаться в таком же темпе и развивать баскетбол в регионе. Сейчас идет полная перезагрузка власти, у нас народный Президент, поэтому мы хотим, чтобы на нас обратили внимание и помогли в решении этих вопросов", – отметил президент федерации баскетбола Запорожской области Валерий Элькинсон.

Стоит добавить. что БК "Запорожье" не первый из спортивных клубов, кто обращается к Зеленскому относительно финансовой помощи. Перед этим тренер симферопольской "Таврии" тоже обратился за финансовой помощью.