Батя, я стараюсь, – депутат Беленюк о том, как успевает совмещать спорт и политику

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Жан Беленюк / Апостроф (Мусиенко)

Народный депутат и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, как ему удается совмещать спорт и политику.

Жан Беленюк ответил очень оригинально на этот вопрос в своем Facebook.

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Меня постоянно спрашивают, как я успеваю совмещать спорт и политику. Всегда отвечаю словам современницы: "Батя, я стараюсь",
– написал Беленюк.

К слову, фраза "Батя, я стараюсь" принадлежит бывшей жене Виктора Януковича Людмиле.

24 канал писал, что активисты, которые выступают против открытия рынка земли, устроили потасовку под Радой и напали на депутата от "Слуги народа" Жана Беленюка. Однако, на месте были полицейские, которые и помогли нардепу пройти разъяренную толпу.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Верховная Рада Жан Беленюк
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