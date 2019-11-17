Батя, я стараюсь, – депутат Беленюк о том, как успевает совмещать спорт и политику
Народный депутат и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, как ему удается совмещать спорт и политику.
Жан Беленюк ответил очень оригинально на этот вопрос в своем Facebook.
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Меня постоянно спрашивают, как я успеваю совмещать спорт и политику. Всегда отвечаю словам современницы: "Батя, я стараюсь",
– написал Беленюк.
К слову, фраза "Батя, я стараюсь" принадлежит бывшей жене Виктора Януковича Людмиле.
24 канал писал, что активисты, которые выступают против открытия рынка земли, устроили потасовку под Радой и напали на депутата от "Слуги народа" Жана Беленюка. Однако, на месте были полицейские, которые и помогли нардепу пройти разъяренную толпу.