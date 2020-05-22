Бавария – Айнтрахт: где смотреть онлайн матч Бундеслиги

В субботу, 23 мая, "Бавария" будет принимать "Айнтрахт" в матче 23 тура Бундеслиги. в Украине этот матч можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Матч "Бавария" – "Айнтрахт" в Украине покажет канал "Футбол 1". Канал является официальным транслятором матчей чемпионата Германии. Начало трансляции из Дортмунда в 19:25, сам матч начнется в 19:30, пишет 24 канал.

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Смотреть онлайн матч "Бавария" – "Айнтрахт" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1/2/3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и Setanta Sport.

Кроме того, поединок "Бавария" – "Айнтрахт" можно легально смотреть на платформе MEGOGO. Для просмотра игры нужно иметь подписку "оптимальная". Сейчас ее стоимость подключения составляет 58 гривен, а стандартная цена – 97 гривен в месяц.

Мюнхенская "Бавария", несмотря на пандемию COVID-19, уверенно мчится к юбилейному тридцатому чемпионству в своей истории. Камнем преткновения для действующих чемпионов Германии хочет стать "Айнтрахт".