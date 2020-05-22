Бавария – Айнтрахт: прогноз букмекеров на матч чемпионата Германии

"Бавария" примет "Айнтрахт" 23 мая в рамках центрального матча 27 тура чемпионата Германии. У кого больше шансов одержать победу в ожесточенном противостоянии – читайте дальше.

Бавария – Айнтрахт: прогноз на матч

Мюнхенская "Бавария" несмотря на пандемию COVID-19 уверенно мчится к юбилейному тридцатому чемпионству в своей истории. Камнем преткновения для действующих чемпионов Германии хочет стать "Айнтрахт", пишет 24 канал.

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В первом круге поединок во Франкфурте завершился унизительным поражением "Баварии" со счетом 5:1. В защиту мюнхенцев следует сказать, что большинство матча они играли в меньшинстве.

Пусть там как, но после того матча "Бавария" уволила Нико Ковача и назначила главным тренером Ханси Флика.

Прогноз Pari Match

"Бавария" лидирует в Бундеслиге, абсолютный фаворит поединка. На победу мюнхенцев букмекеры дают коэффициент 1,16. Зато в победу "орлов" эксперты не верят.

На победу гостей из Франкфурта букмекеры предлагают коэффициент 16. Ничья в поединке также маловероятна – коэффициент 9,20.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet болельщикам предлагают угадать, какой футболист отметится голом в поединке.

По мнению букмекеров, больше всего шансов у лидера бомбардирской гонки – Роберта Левандовского. Его гол в ворота "Айнтрахта" оценен коэффициентом 1,22.

В составе гостей, по мнению специалистов, больше всего шансов отличиться имеет Леон Даяку. Его мяч в ворота мюнхенцев оценен коэффициентом 1,91.

Матч "Бавария" – "Айнтрахт" состоится 23 мая. Начало игры в 19:30.