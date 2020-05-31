В субботу, 30 мая, "Бавария" деклассировала "Фортуну Дюссельдорф" на своем поле. Действующие чемпионы Германии забили 5 голов и установили несколько рекордов.

Бавария – Фортуна Дюссельдорф 5:0

Голы: Йоргенсен, 15 (авт), Павар, 29, Левандовски, 43, 50, Дэвис, 52

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Парад голов в матче начался на 15-й минуте, пишет 24 канал. Павар замкнул прострел с правого фланга и попал в Йоргенсена, от которого мяч залетел в ворота.

На 29-й минуте Павар таки забил чистый гол. После углового защитники не удержали француза и тот головой от газона пробил точно в угол – 2:0.

В конце первого тайма "Бавария" сделала счет разгромным. Алаба сделал разрезную передачу на Левандовского, который остроумным пасом нашел в штрафной Киммиха.

Йозуа отдал на Мюллера и трехходовку "Бавария" завершил ударом в пустые ворота Левандовски.

В начале второй половины игры Левандовски оформил дубль, замкнув прострел Гнабри. Через 2 минут Дэвис продавил защитников и установил итоговый счет 5:0.

Бавария – Фортуна Дюссельдорф видеообзор матча

За 5 туров до завершения Бундеслиги "Бавария" близка, чтобы стать чемпионом восьмой раз подряд. Мюнхенцы опережают "Боруссию" Дортмунд на 10 очков, хотя "шмели" имеют матч в запасе.

Календарь матчей "Баварии" в Бундеслиге

Байер – Бавария 6 июня

Бавария – Боруссия Менхенгладбах 13 июня

Вердер – Бавария 16 июня

Бавария – Фрайбург 20 июня

Вольфсбург – Бавария 27 июня

Рекорды "Баварии" в игре с "Фортуной"

В этом матче польский форвард Роберт Левандовски сумел отличиться голом. Таким образом, поляк забивал всем 18 клубам, которые сейчас играют в Бундеслиге.

Левандовски вышел в лидеры по забитым голам в топ-5 лигах Европы. На его счету 29 голов в Бундеслиге.

"Бавария" стала первой командой Бундеслиги, которая забила 86 голов за 29 туров в Бундеслиге.

Наставник "Баварии" Ханси Флик стал первым тренером мюнхенцев с 1965 года, получивший 22 победы в 25 матчах. Пеп Гвардиола получил 21 победу в 25 поединках.

Турнирная табилця Бундеслиги