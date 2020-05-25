"Бавария" приняла неожиданное решение по трансферу Коутиньо

Мюнхенская "Бавария" не планирует выкупать контракт Филиппе Коутиньо у каталонской "Барселоны". Бразильский футболист, выступающий за "Баварию" на правах аренды, вернется в испанский клуб.

В мае у "Баварии" была возможность активировать опцию выкупа контракта, но руководство от этого отказалось, информирует Sky Sports.

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"Бавария" заплатила за аренду 27-летнего Коутиньо 8,5 миллиона евро. Чтобы купить бразильца мюнхенцы должны были заплатить "Барселоне" 120 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, стоимость Коутиньо составляет 56 миллионов евро.

Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не будет активировать опцию выкупа.

У нас была такая опция, но сроки прошли. Мы решили не активировать вариант выкупа Коутиньо. Мы еще будем оценивать наш состав на новый сезон и тогда решим, нужен ли нам этот игрок,

– сказал глава клуба.

Сане вместо Коутиньо