"Бавария" приняла неожиданное решение по трансферу Коутиньо
Мюнхенская "Бавария" не планирует выкупать контракт Филиппе Коутиньо у каталонской "Барселоны". Бразильский футболист, выступающий за "Баварию" на правах аренды, вернется в испанский клуб.
В мае у "Баварии" была возможность активировать опцию выкупа контракта, но руководство от этого отказалось, информирует Sky Sports.
Кстати Круглая сумма: "Шахтер" назвал сумму трансфера Додо в ПСЖ или "Баварию"
"Бавария" заплатила за аренду 27-летнего Коутиньо 8,5 миллиона евро. Чтобы купить бразильца мюнхенцы должны были заплатить "Барселоне" 120 миллионов евро.
- По данным Transfermarkt, стоимость Коутиньо составляет 56 миллионов евро.
Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не будет активировать опцию выкупа.
У нас была такая опция, но сроки прошли. Мы решили не активировать вариант выкупа Коутиньо. Мы еще будем оценивать наш состав на новый сезон и тогда решим, нужен ли нам этот игрок,
– сказал глава клуба.
Сане вместо Коутиньо
- Коутиньо перешел в "Баварию" в срочном порядке, ведь неожиданно сорвался трансфер Лероя Сане из "Манчестер Сити".
- Немецкий вингер получил травму в матче за Суперкубок Англии и выбыл на целый сезон.
- "Бавария" отказалась покупать травмированного футболиста. Теперь, когда Сане здоров, чемпионы Германии вернулись к идее приобрести Лероя.
- Сейчас немцы согласовывают с "Манчестер Сити" финансовые детали соглашения.
- Как сообщает Le 10 Sport, Коутиньо может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале".