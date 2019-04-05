Бавария – Боруссия Д: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Германии

"Бавария" и "Боруссия" Д в очном матче могут решить судьбу чемпионства в Бундеслиге. Если "шмели" одержат победу, то оторвутся на 5 очков – серьезный гандикап. В случае победы "Бавария" может вернуться на вершину турнирной таблицы, но ее преимущество будет составлять всего один балл. Букмекеры оценили, у какой из команд больше шансов.

"Бавария" доиграет последний сезон в действующем составе. Летом команду точно покинут Роббен, Рибери, Рафинья. Возможно, ряды мюнхенцев покинет Санчо, Боатенг или Хуммельс. Таким образом, это последний сезон "Баварии", к которой мы привыкли.

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С Нико Ковачем "Бавария" не победила ни один топ-клуб в этом сезоне. Поражение "Ливерпулю" и "Боруссии" Д. Однако "Баварии" после ужасной осени удалось набрать ход и сравниться по количеству очков с "Боруссией". "Шмели" уж слишком щедро раздавали очки после возобновления чемпионата в январе. Но в последнем матче "Бавария" не сумела победить "Фрайбург", потеряв немало возможностей. "Боруссия" воспользовалась осечкой и вернулась на первое место.

Фаворит Спорт

Последняя игра между командами "Альянс Арене" закончилась унизительным победой "Баварии" 6:0. Очевидно, что мюнхенцы стремятся повторить достижение. На их победу коэффициент 1,54. На выездной успех "шмелей" – 5,75. Ничья – 4,45.

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Многие эксперты сходятся во мнении, что "Боруссия" может выиграть чемпионат только в очных матчах с "Баварией". На дистанции мюнхенский гранд слишком сильный и этот сезон это доказывает. Даже с проблемами "Бавария" все равно борется за чемпионство. 10 ноября "Боруссия" сделала первый шаг, переиграв "Баварию" на "Сигнал Идуна Парк". На то, что "Боруссия" повторит успех первого матча коэффициент 5,50. Ничейный результат букмекеры оценили коэффициентом 4,80. На победу "Баварии" – 1,55.

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Посреди недели "Бавария" провела изнурительный поединок в Кубке Германии, где пропустила аж 4 гола от команды из второй лиги. Таким образом, к "Боруссии" подопечные Ковача подходят в сложной физической форме, но в хорошем психологическом состоянии. На победу "Баварии" в 1xbet дают 1,56. На выездную победу команды Фавра – 5,80. Ничья – 4,74.

Поединок 28 тура чемпионата Германии "Бавария" – "Боруссия" Д состоится в субботу, 6 апреля. Начало матча, в 19:30.