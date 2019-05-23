Бавария – Лейпциг: прогноз букмекеров на матч финала Кубка Германии
"Бавария" идет за золотым дублем. В финале Кубка Германии мюнхенцы сыграют с неуступчивым "Лейпцигом". Недавно команда Ковача оформила чемпионство в Бундеслиге.
Поэтому не удивительно, что эксперты именно "Баварию" считают фаворитом поединка.
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Коэффициент на победу:
• Мюнхенцев – 1,56.
• Лейпцига – 6,2.
• На ничью в основное время предлагают 4,5.
В этом сезоне быки изрядно попортили нервы гиганта Немецкого футбола. Ничья. Но тяжелая победа "Баварии".
Букмекерские прогнозы
Сможет ли "Лейпциг" создать сенсацию и обыграть звездных мюнхенцев. Скоро узнаем. Стартовый свисток финала Кубка Германии прозвучит 25 мая в 21:00.
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