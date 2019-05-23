Бавария – Лейпциг: прогноз букмекеров на матч финала Кубка Германии

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"Бавария" идет за золотым дублем. В финале Кубка Германии мюнхенцы сыграют с неуступчивым "Лейпцигом". Недавно команда Ковача оформила чемпионство в Бундеслиге.

Поэтому не удивительно, что эксперты именно "Баварию" считают фаворитом поединка.

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Коэффициент на победу:

• Мюнхенцев – 1,56.

• Лейпцига – 6,2.

• На ничью в основное время предлагают 4,5.

В этом сезоне быки изрядно попортили нервы гиганта Немецкого футбола. Ничья. Но тяжелая победа "Баварии".

Баварія – Лейпциг
Букмекерские прогнозы

Сможет ли "Лейпциг" создать сенсацию и обыграть звездных мюнхенцев. Скоро узнаем. Стартовый свисток финала Кубка Германии прозвучит 25 мая в 21:00.

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Теги: Спорт Футбол Бавария
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