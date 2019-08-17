"Бавария" арендовала Коутниьо у "Барселоны"
Мюнхенская "Бавария" арендовала бразильского полузащитника Коутиньо в "Барселону".
Срок арендного соглашения – на один сезон. После этого "Бавария" будет иметь право выкупить его контракт у "сине-гранатовых". В ближайшие дни Коутинью прибудет в Мюнхен для улаживания финальных деталей договора и медосмотра.
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Стороны не сообщают о сумме соглашения. Однако по сообщению СМИ, "Бавария" заплатила 20 миллионов евро за аренду. Выкупить игрока она может за 120 миллионов евро, но не обязана этого делать.
Напомним, Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" зимой 2018 года. Однако так и не стал игроком основы. В 76 матчах за "блаугранас" 27-летний хавбек отметился 21 голом.
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