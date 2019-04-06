Бавария – Боруссия Д: где смотреть матч чемпионата Германии

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Бавария – Боруссия Д: где смотреть онлайн матч Чемпионат Германии 2018/2019
Бавария – Боруссия Д где смотреть

"Бавария" и "Боруссия" Д сойдутся в 28 туре и могут решить судьбу чемпионства. Посмотреть главный поединок чемпионата Германии можно будет в Украине.

Трансляцию матчей Бундеслиги в Украине осуществляет платформа MEGOGO – видеосервис для просмотра онлайн видео. Именно MEGOGO будет транслировать центральный матч 28 тура Бундеслиги "Бавария" – "Боруссия" Д.

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И доступ к видео на этом сайте платный. Матч можно посмотреть по месячной подписке "Оптимальная" за 97 гривен в месяц.

Поединок "Бавария" – "Боруссия" Д, который в Германии называют Der Klassiker, состоится в субботу, 6 апреля. Начало игры, в 19:30. Игра состоится в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

Сейчас "Боруссия" Д лидирует в чемпионате, опережая "Баварию" на 2 очка. Если "шмели" выиграют, то увеличат преимущество до 5 очков за 5 туров до окончания чемпионата. Если же выиграет "Бавария", то именно мюнхенцы возглавят турнирную таблицу.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Бавария ФК Боруссия Д
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