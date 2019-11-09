Бавария – Боруссия Дортмунд: где смотреть онлайн матч чемпионата Германии

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Бавария – Боруссия Д: где смотреть онлайн матч 9 ноября 2019 – Бундеслига
Бавария – Боруссия Дортмунд: где смотреть онлайн матч чемпионата Германии / facebook.com/pg/fcbayern.en

"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд встретятся 9 ноября в рамках 11 тура чемпионата Германии. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Матч "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд в Украине покажет канал "Футбол 2". Канал является официальным транслятор в Украине матчей чемпионата Германии. Начало трансляции из Мюнхена в 19:25, сам матч начнется в 19:30.

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Смотреть онлайн матч "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Кроме того, поединок "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд можно легально смотреть на платформе MEGOGO. Для просмотра игры нужно иметь подписку "оптимальная". Сейчас ее стоимость подключения составляет 58 гривен, а стандартная цена – 97 гривен в месяц.

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В этом сезоне "Бавария" и "Боруссия" уже провели один матч, встретившись в Суперкубке Германии. "Шмели" на своем поле одержали победу со счетом 2:0. Поэтому, "Бавария" захочет взять реванш за августовское поражение.

Обзор матча "Бавария" – "Боруссия" Д читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Боруссия Д Бавария
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