"Бавария" спокойно разгромила "Боруссию" Дортмунд в 101-м "Дер-Класикере": видео

Мюнхенская "Бавария" в 11 туре чемпионата Германии камня на камне не оставила от дортмундской "Боруссии". Действующие чемпионы разгромили "шмелей" в сто первом "дер-класикере".

Бавария – Боруссия Дортмунд 4:0

Голы: Левандовский, 17, 76, Гнабри, 47, Хуммельс, 80 (авт)

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"Бавария" вышла на матч в довольно рискованном составе, который и предусматривали немецкие СМИ. В центре защиты вынужденно играли номинальный опорник Хави Мартинес и левый защитник Давид Алаба. На левый фланг защиты и.о. тренера "Баварии" Ханси Флик поставил вингера Альфонсо Дэвиса.

Люсьен Фавр также имел над чем подумать перед "дер-класикер". К счастью для фанатов "шмелей", к игре успел восстановиться Джейдон Санчо и вышел в стартовом составе. Зато в запасе остались Марко Ройс и Пако Алькасер.

Рекордный Левандовский

Обе команды несколько сонно начали поединок. "Бавария" прессинговала гостей, но не была агрессивной в атаке. "Боруссия" адаптировалась к гостевому стадиону и контролировала мяч на половине поля мюнхенцев крайне редко.

Ближе к 20 минуты "Бавария" включилась в игру. Следствием затяжных позиционных атак чемпионов Германии стал 15-й в сезоне гол Роберта Левандовского. На 17 минуте казалось, что "шмели" сумели панически отбиться. Но Павар подобрал мяч и в одно касание вырезал на Роберта. Левандовский классно сыграл на опережение и ударом головой открыл счет в игре.

Забитый гол добавил уверенности "Баварии" и на ворота "шмелей" посыпались моменты. В частности, Коман не использовал прекрасную возможность забить. Кингсли стал адресатом ювелирной навесной передачи в штрафную, но в прыжке пробил головой выше ворот.

Через несколько минут Гнабри удвоил преимущество мюнхенцев, но гол Сержа не был засчитан из-за офсайда. Хуже дела "Боруссии" стали ближе к концу тайма. Санчо не смог продолжить матч, поэтому вместо него вышел Геррейро.

Деклассирование "шмелей"

Начало второго тайма для "Боруссии" оказалось чрезвычайно плохим. Мюллер на фланге ушел от офсайда и получил передачу с собственной половины поля. Томас пробежал по правому флангу и прострелил в штрафную. Левандовский не смог нанести удар, но мяч в сетку ворот Бюрки переправил Гнабри – 2:0.



"Бавария" – "Боруссия" / Фото: twitter.com/iMiaSanMia

Через несколько минут счет на табло мог быть 3:0. Коман классно выполнил навес в штрафную. Передачу француза в падении замыкал Гнабри, но не сумел как следует дотянуться до мяча.

На 59 минуте гостей простил уже Левандовский. Поляк в штрафной принял скрытую передачу и сумел пробить. Удару Роберта совсем немного не хватило точности. На 60 минуте Фавр пошел ва-банк. На поле появились Алькасер и Ройс, заменив Гетце и Вайгля – риск от тренера дортмундцев.

Первый действительно опасный момент "Боруссия" сделала на 69 минуте. "Шмели" перехватили мяч в центре поля. Атака завершилась прострелом в штрафную на Алькасера. Мяч едва не срезал в свои ворота Мартинес, после чего Пако с близкого расстояния не сумел переиграть Нойера. До 72 минуты в графе ударов в "Боруссии" была печальная цифра "1" и ни одного точного выстрела.

Ханси Флик ответил на замены Фавра, выпустив Коутиньо и Алькантару. "Бавария" продолжила контролировать игру и создавала моменты. В частности, на 73 минуте Коман классно прострелил на Мюллера, но тот неудачно пробил головой. Через мгновение Коман пробил с дальней дистанции, но немного неточно. Через несколько секунд "шмели" потеряли мяч перед собственным штрафным. Мюллер подхватил мяч и пробил с идеальной позиции, закрутив мяч от ворот. "Бавария" транжирила моменты как только могла...

На 76 минуте "Бавария" же провела третий гол в матче. Левандовский прекрасно остановил передачу, отдал пас на Мюллера, который вернул на Роберта. Поляк спокойно переиграл Бюрки – 3:0. Далее хозяева продолжили пропускать случаи: на 79 минуте Коутиньо классно вырезал на Перишича, который набегал на левом фланге. Хорват чудом не попал в ворота.

Через минуту уже игроки "Боруссии" "помогли" хозяевам закрепить преимущество. Прострел Перишича в собственные ворота срезал экс-игрок "Баварии" Хуммельс – 4:0. В оставшееся время, команды доигрывали матч. Хозяева уверенно победили.



"Бавария" – "Боруссия" / Фото: twitter.com/iMiaSanMia

Действующие чемпионы Германии одержали вторую подряд победу после отставки Нико Ковача. Самое важное, что "Бавария" два подряд матча сыграла на ноль. Вероятно, Ханси Флик останется на тренерском мостике мюнхенцев на длительный срок и назначение Арсена Венгера произойдет не скоро.

Бавария – Боруссия Дортмунд видеообзор первого тайма (видео открывается по ссылке)

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