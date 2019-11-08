Бавария – Боруссия Дортмунд: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Германии

В субботу, 9 ноября, фанатов немецкого футбола ожидает ожесточенное противостояние. "Бавария" в рамках 11 тура Бундеслиги примет "Боруссию" Дортмунд. Букмекеры назвали фаворита поединка.

Бавария – Боруссия Дортмунд: прогноз

В новом сезоне ни "Боруссия", ни "Бавария" не демонстрируют стабильного футбола. "Бавария" 3 ноября вообще осталась без главного тренера, отправив в отставку Нико Ковача.

Люсьен Фавр также был близок, чтобы покинуть тренерское кресло "Боруссии", но вовремя начал давать результаты. Поэтому, боссы дортмундцев пока не планируют кардинальных изменений на тренерском мостике.

К поединку команды подходят соседями по турнирной таблице Бундеслиги. "Бавария" за 10 туров набрала всего лишь 18 очков и делит третье место с "Лейпцигом". "Боруссия" Дортмунд набрала на балл больше и удерживает второе место.

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Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге букмекеров "Бавария" очевидный фаворит "Дерби Германии". Победу действующих чемпионов Бундеслиги специалисты оценивают коэффициентом 1,53. Однако списывать "шмелей" со счетов не стоит. Сейчас "Бавария" уязвима, что доказала игра с "Айнтрахт". Мюнхенцы проиграли 1:5, хотя и играли в меньшинстве.

Преимуществом "шмелей" является то, что в "Баварии" серьезные кадровые потери в линии защиты: из-за травмы на длительный срок выбыли Лукас Эрнандес и Никлас Зюле. За 10 матчей в чемпионате "красные" пропустили аж 18 голов, поэтому "Боруссия" обязана пользоваться слабостью "Баварии".



"Бавария" против "Боруссии" Д / Фото: Getty Images

Победу дортмундцев в Мюнхенцы эксперты оценивают коэффициентом 5,60. На ничейный результат в "Фаворит Спорт" предлагают 4,55.

Прогноз Pari Match

И "Бавария", и "Боруссия" забивающие команды: на двух клубы в Бундеслиге уже провели 48 голов. Следовательно, в очном поединке можно ожидать несколько голов. Коэффициент на то, что болельщики 9 ноября увидят в "Дер Класикере" 2-3 гола – 2,23.

О последних визитах на "Альянс Арене" футболисты Фавра, пожалуй, мечтают позабыть. "Шмели" проиграли с общим счетом 11:0. Коэффициент на то, что "Бавария" победит и ТВ 2.5 – 1.99. Специалисты предлагают коэффициент 6 на то, что чемпионы Германии выигрывают, но ТМ 2.5.

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Специалисты Pari Match предлагают коэффициент 3,55 на то, что "Боруссия" победит мюнхенцев и ТМ 2.5. Если же "шмели" не терпят поражение в Мюнхене и ТВ 2.5 – коэффициент 4,50.

Прогноз 1xbet

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился голами во всех 10 матчах Бундеслиги, установив абсолютный рекорд. В активе Роберта уже 14 результативных ударов. Букмекеры предлагают коэффициент 2,39 на то, что поляк не огорчит свою бывшую команду, а его голевой серии придет конец.



"Бавария" против "Боруссии" Д / Фото: Getty Images

"Боруссия" сейчас испытывает кадровые проблемы в нападении. В частности, против "Баварии" вероятно не сыграет Джейдон Санчо и капитан Марко Ройс.

Следовательно, все надежды будут возложены на центрфорварда Пако Алькасера. Его гол в ворота Мануэля Нойера специалисты оценили коэффициентом 2,8.

Поединок 11-го тура чемпионата Германии между "Баварией" и "Боруссией" Дортмунд состоится в субботу, 9 ноября. Начало игры в Мюнхене в 19:30.

Обзор матча "Бавария" – "Боруссия" Д читайте на сайте Спорт24.