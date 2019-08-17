"Бавария" неожиданно сыграла вничью с "Гертой", Левандовски оформил дубль: видео

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Бавария – Герта: обзор и счет матча 16 августа 2019 – Бундеслига
Бавария – Герта: результат матча и видео голов

Мюнхенская "Бавария" открыла новый футбольный сезон домашним матчем против берлинской "Герты". Однако чемпионы страны спаслись от поражения лишь благодаря пенальти.

Бавария – Герта 2:2
Левандовски, 24, 60 (пен) – Лукебакио, 36, Груич, 38

"Бавария" с первых минут домашнего матча прижала гостей к своим воротам. Команда создавала моменты за моментами. Но забить так и не могла. Дважды игроки мюнхенской команды требовали пенальти после падений в штрафной площадке, однако арбитр встречи никоим образом не реагировал на эти просьбы. Поэтому первый гол "Баварии" пришлось забивать собственными силами. Начал атаку Левандовски еще на своей половине поля. Отдав пас партнеру, поляк направился в чужую штрафную. Гнабри, что несколько неожиданно оказался в стартовом составе (предыдущий матч он пропускал из-за травмы), сделал прострел, а форвард в касание замкнул его.

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Но через три минуты – между 36-й и 38-й минутами – все в матче перевернулось вверх дном. Сначала на дальний удар решился Лукебакио. Удар был несложный для Нойера, если бы не рикошет от спины Ибишевича. Поэтому мяч влетел под самую стойку ворот.

А через две минуты тот же Ибишевич поддержал атаку, выведя Груича на ударную позицию. Полузащитник свой момент не упустил, хотя чуть не получил повреждение.

Сыграла "Бавария" уже во втором тайме. На этот раз арбитр встречи таки назначил пенальти. Но произошло это после того, как он воспользовался помощью системы VAR. Гол с отметки забил Левандовски.

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"Бавария" была близка к тому, чтобы вырвать победу в этом матче. Но не сумела. В итоге ничья 2:2.

 

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Теги: Бавария Спорт Футбол Новости Спорта
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