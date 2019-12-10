"Бавария" хочет купить одного из лучших игроков УПЛ за 50 миллионов евро

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Тете / ФК "Шахтер"

В ближайшее время в Украину прибудет делегация "Баварии", задачей которой будет провести переговоры с руководством "Шахтера" о покупке 19-летнего бразильского вингера Тете.

По предварительным данным, донецкий "Шахтер" готов расстаться с Тете за 50 миллионов евро, сообщает Gremistas.

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Отметим, что 18% от суммы возможного трансфера бразильца может заполучить бывший клуб Тете – "Гремио". 15% платежа от перехода футболиста, 3% – трансферный платеж солидарности ФИФА.

"Бавария" уже имеет опыт деловых контактов с "Шахтером". Летом 2015 года мюнхенский гранд за 30 миллионов евро приобрел у "горняков" Дугласа Косту, который сейчас играет за "Ювентус".

Напомним, что Тете перешел в "Шахтер" в феврале текущего года из "Гремио", подписав с донецким клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

"Бавария" на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы Бундеслиги, а "Шахтер" уверенно лидирует в рамках УПЛ.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Шахтер Бавария
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