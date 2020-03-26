"Бавария" и еще три немецких клуба выделили 20 миллионов евро для поддержки Лиги

Четыре немецких футбольных клуба пожертвуют 20 миллионов евро для поддержки Лиги. Речь идет о "Баварии", "Боруссии" Дортмунд, "Лейпциг" и "Байер".

Клубы, которые в этом году представляют Германию в Лиге чемпионов, приняли совместное решение о выделении 20 миллионов евро для поддержки Бундеслиги и Бундеслиги 2.

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Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сказал, что таким шагом клубы хотят продемонстрировать, что футбол стоит вместе.

Вместе с тремя другими участниками Лиги чемпионов мы хотим направить сигнал солидарности всем клубам Бундеслиги и Бундеслиги 2 с этой инициативой. В эти трудные времена важно, чтобы более сильные плечи поддерживали более слабые плечи. Этим мы также хотим показать, что футбол стоит вместе,

– сказал Румменигге.

Генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб готов помочь другим командам, если это смягчит финансовые последствия пандемии коронавируса.

"Мы всегда говорили, что мы проявим солидарность, если клубы, не по своей вине, столкнутся с трудностями, которые они не могут преодолеть сами. В это время "Боруссия" значительно влияет на общество через широкий спектр инициатив. И, естественно, мы готовы помочь другим профессиональным футбольным клубам, если в конечном итоге это поможет смягчить финансовые последствия пандемии", – заявил Ватцке.

Генеральный директор "Лейпцига" Оливер Минтцлафф также заявил, что целью инициативы является помощь клубам, которые пострадали из-за кризиса.

Бундеслига – это лига мирового класса, состоящая из 36 различных клубов, которые должны держаться вместе во время кризиса. В такие времена у всех нас разные обязанности. С одной стороны, нам нужно следить за тем, чтобы нам не приходилось проводить увольнения, а также обеспечивать стабильность клуба. В то же время мы также хотим обеспечить выживание Бундеслиги и проявить солидарность, где это возможно,

– сказал Минтцлафф.

Коронавирус и немецкий футбол

Из-за пандемии коронавируса все футбольные лиги Германии приостановлены до 2-го апреля. Однако существует вероятность, что лиги не возобновят в текущем году.

В частности, немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит уверен, что проведение футбольных матчей возможно только в следующем году.

Футболисты "Баварии", "Боруссии" Дортмунд, "Боруссии" Менхенгладбах и "Униона" согласились на снижение зарплаты.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы у нескольких клубов. В частности, защитники "Ганновера" Яннес Хорн и Тимо Хьюберс инфицированы вирусом.

Также заразился футболист "Падерборн" Лука Килиан. Случаи заражения подтверждены в "Герте" и "Айнтрахте".

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