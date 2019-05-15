"Бавария" эффектно презентовала новую форму: видео

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Давид Алаба
Давид Алаба / twitter.com/FCBayernEN

Мюнхенская "Бавария" вслед за другими грандами европейского футбола презентовала новую домашнюю форму на следующий сезон.

Немецкий гранд вернулся к однотонному красно цвету. На форме отныне будет узор домашней арены "Баварии" "Альянц Арены".

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На новой форме мюнхенского клуба исчезли синие полосы, из-за которых в Германии разгорелся скандал. В частности, фанаты "Баварии" были против того, чтобы на форме были оттенки синего цвета.

Вратарская форма – зеленого цвета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our new #DahoamTrikot is a real beauty! ️ #MiaSanMia #FCBayern #New #beauty

Допис, поширений FC Bayern Official (@fcbayern)

Ожидается, что "Бавария" вскоре представит выездную форму, которая будет белой, а также резервную, скорее всего, черную.

Раньше форму на новый сезон представила "Боруссия" Д, а также лондонский "Челси".

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Бавария
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