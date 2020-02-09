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Бавария – Лейпциг: где смотреть матч чемпионата Германии

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Бавария – Лейпциг: где смотреть

В воскресенье, 9 февраля, "Бавария" будет принимать "Лейпциг" в центральном матче 21 тура чемпионата Германии. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Матч "Бавария" – "Лейпциг" в Украине покажет канал "Футбол 1". Канал является официальным транслятором в Украине матчей чемпионата Германии. Начало трансляции из Мюнхена в 18:55, сам матч начнется в 19:00.

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Смотреть онлайн матч "Бавария" – "Лейпциг" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Кроме того, поединок "Бавария" – "Лейпциг" можно легально смотреть на платформе MEGOGO. Для просмотра игры нужно иметь подписку "оптимальная". Сейчас ее стоимость подключения составляет 58 гривен, а стандартная цена – 97 гривен за месяц.

Обзор матча "Бавария" – "Лейпциг" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Бавария
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