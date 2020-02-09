"Бавария" и "Лейпциг" в матче лидеров Бундеслиги расписали зрелищную ничью

В воскресенье, 9 февраля, "Бавария" в 21 туре чемпионата Германии встретилась с "Лейпцигом". Поединок лидеров немецкой Бундеслиги завершился зрелищной ничьей.

Бавария – Лейпциг 0:0

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Агрессивное начало "Баварии"

"Бавария" чрезвычайно агрессивно начала поединок, включив максимальные скорости. Из-за этого "Лейпциг" вынужден был глубоко обороняться.

Первый опасный момент был у Тьяго: испанец из-за пределов штрафной метил точно в "девятку", но Петер Гулачи выручил партнеров.

Команды играли без центра поля и "Бавария" остро атаковала флангами: Павар и Дэвис делали острые прострелы, но защитники гостей хорошо отрабатывали в обороне.

Первый момент на 24 минуте у "Лейпцига" имел Вернер. Тимо получил мяч на подступах к штрафной хозяев и сразу пробил. Удару Вернера немного не хватило точности.

Еще один острый момент у "Баварии" возник на 26 минуте: Мюллер и Гнабри оставили в дураках всю оборону. Но Левандовский после прострела чудом не попал в ворота.

На 39 минуте мяч в очередной раз чудом не влетел в ворота гостей. Левандовский разогнал атаку "Баварии" и завершил ее ударом из пределов вратарской. Но защитники "Лейпцига" каким-то чудом отвели угрозу.

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Перелом игры

После перерыва на табло все еще горели нули. Счет сразу после отдыха мог открыть "Лейпциг". В результате сумбура в штрафной "Баварии" мяч отскочил к Забитцеру. Австриец с убойной позиции зарядил пушку, но пробил выше ворот.

В начале второго тайма в обороне "Баварии" творилось что-то странное. Сперва Алаба не поладил с Нойером, и только быстрая реакция капитана "Баварии" спасла от гола.

А через мгновение Боатенг странным образом выбил мяч и обрезал всю защиту. Нойер неудачно покинул свои владения и перед Вернером были практически пустые ворота. Тимо пробил и попал в Алабу.

На 54 минуте уже "Бавария" была близка к тому, чтобы открыть счет. Левандовский заработал пенальти и уже был готов к его выполнению. Но во время атаки Роберт был в положении вне игры, арбитр отменил свое решение.

Через почти 10 минут защитники "Баварии" не соблюли линию офсайда и Нкунку вывел Вернера один на один с Нойером. Как Тимо упустил этот момент – никто не знает. Нападающий пробил слишком неудачно.

Чтобы как-то навести порядок в обороне, наставник "Баварии выпустил Лукаса Эрнандеса вместо Боатенга. "Лейпцигу" удалось переломить ход игры и навязать хозяевам свой футбол.

Возможно, "быки" завелись во время перерыва, когда увидели баннер, который фанаты "Баварии" адресовали сопернику.

На 80 минуте "Бавария" создала первый стопроцентный момент для гола во втором тайме. Левандовский элегантно вывел Горецку один на один с Гулачи, но вратарь вытащил мяч после удара Леона с правого угла.

До конца матча команды так и не смогли размочить нули на табло. После этого тура "Бавария" сохранила лидерство. "Лейпциг" продолжает удерживать вторую строчку.