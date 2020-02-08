Бавария – Лейпциг: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Германии

В воскресенье, 9 февраля, в Германии состоится топ-матч – в гости к "Баварии" пожалует "РБ Лейпциг". Обе команды борются за чемпионство. Поэтому букмекеры оценили их шансы на победу в этом матче.

Бавария – РБ Лейпциг: анонс

"Бавария" в турнирной таблице пока занимает первое место. "РБ Лейпциг" отстает от соперников на одно очко и разместился на второй строчке. Поэтому победитель этого матча будет иметь возможность оторваться от преследователя.

"Матч "Бавария" – "РБ Лейпциг" состоится в воскресенье, 9 февраля. Начало встречи в 19:00.

Пока лучшие шансы выглядят у "Баварии". Она выиграла все четыре матча в 2020 году. Из них три – в чемпионате. Еще одна игра – в кубке против "Хоффенхайма". Хотя мюнхенцы и пропустили три гола.

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Зато "РБ Лейпциг" выиграл лишь одну игру – в начале в "Унион Берлин". После этого были два поражения "Айнтрахту" в чемпионате и кубке, а также ничья с менхенгладбахской "Боруссией".

Поэтому не удивительно, что именно "Бавария" является фаворитом этого матча. Коэффициент на их победу колеблется около 1,40, в то время как на их соперников – 6,50.

Прогноз PariMatch

Их эксперты победу "Баварии" оценили в 1,41. Победа гостей – 6,50. Ничья в матче – 5,70.

Оба матча славятся забивным футболом, поэтому немалое количество голов ожидается и в этой игре. Ставка на "тотал матча более 3,5" - 1,74, зато "тотал матча менее 3,5" - 2,17.

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На то, что Роберт Левандовски забьет гол в этой игре – 1,45. На гол его соперника Тимо Вернера – 2,55. Больше шансов имеет забить Серж Гнабри – 2,40.

Прогноз Favorit

Их коэффициенты несколько ниже на победу "Баварии" – 1,38, но больше на "РБ Лейпциг" – 6,70. Ничья – 5,60.

По количеству голов, то "тотал матча больше 3,5" – 1,73, а на "тотал матча меньше 3,5" принимают с коэффициентом 2,12.