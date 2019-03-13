Бавария – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" и "Ливерпуль" сойдутся в битве за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. В Украине поединок европейских грандов можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Матч "Бавария" – "Ливерпуль" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Отметим, что матчу будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", которая начнется на канале "Футбол 2", – в 21:15. В ней приглашенные гости оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн матч "Бавария" – "Ливерпуль" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Бавария" – "Ливерпуль" состоится в среду, 13 марта. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Бавария" – "Ливерпуль" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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