Бавария – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Бавария – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч Лига чемпионов 2018/2019
Бавария – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" и "Ливерпуль" сойдутся в битве за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. В Украине поединок европейских грандов можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Матч "Бавария" – "Ливерпуль" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Отметим, что матчу будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", которая начнется на канале "Футбол 2", – в 21:15. В ней приглашенные гости оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн матч "Бавария" – "Ливерпуль" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Бавария" – "Ливерпуль" состоится в среду, 13 марта. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Бавария" – "Ливерпуль" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов ФК Ливерпуль Бавария
Источник: 24 Канал
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