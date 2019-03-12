Бавария – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Бавария – Ливерпуль: прогноз, ставки на матч Лиги чемпионов 2018/19
Бавария – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов / twitter.com/FCBayern

В среду, 13 марта, определятся все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Наиболее сложная ситуация в паре "Бавария" – "Ливерпуль". Каждая из команд в равной степени претендует на выход в следующую стадию турнира. Букмекеры оценили их шансы на победу в Мюнхене.

Первый матч между этими командами в Ливерпуле закончился вничью 0:0. Следовательно, решение победителя противостояния было отложено до матча в Мюнхене. При этом что букмекеры оценивают шансы каждой команды на проход в 1/4 финала Лиги чемпионов почти ровными.

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Прогноз William Hill

Эксперты из британской букмекерской конторы в этом матче отдают предпочтение "Баварии" – 2,10 на их победу. На то, что в Мюнхене победит "Ливерпуль" – 3,40. Ничья в матче – 3,60.

Однако на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов шансы у команд почти равные – 1,80 на то, что пройдет "Бавария" и 1,91 на проход "Ливерпуля".

Прогноз PariMatch

Их букмекеры тоже отдали предпочтение "Баварии" в домашнем матче. Однако оценили шансы "Ливерпуля" на выход в четвертьфинал значительно выше – 1,92. В то время как проход немецкого клуба в следующий раунд – 1,94.

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Что касается победы в матче, то шансы на такой итог в исполнении "Баварии" – 2,11. Победа английского клуба – 3,45. Ничья в матче – 3,65.

Прогноз "Фаворит спорт"

Шанс на победу "Баварии" здесь оценен коэффициентом 2,07. На победу "Ливерпуля" принимают с показателем 3,45. Ничья в матче – 3,70.

На проход в четвертьфинал больше шансов у "Баварии" – 1,89. Проход "Ливерпуля" – 1,92.

Матч "Бавария" – "Ливерпуль" состоится в среду, 13 марта. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Ливерпуль Бавария
Источник: 24 Канал
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