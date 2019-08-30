"Бавария" меняет руководство: президент Хёнесс идет после 40 лет в клубе, возвращается Кан

Мюнхенская "Бавария" неожиданно решила изменить ключевых руководителей. Президентское кресло чемпионов Германии покидает президент Ули Хёнесс.

67-летний Ули Хёнесс на ежегодных сборах "Баварии", которые пройдут 15 ноября, не будет выставлять свою кандидатуру на пост президента клуба. Он проинформировал об этом сначала своих коллег по президиуму, а затем административный совет клуба.

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29 августа Ули сообщил о своем решении наблюдательному совету "Баварии". Хёнесс порекомендовал членам административного совета, который в соответствии с уставом имеет право выдвигать кандидатов на пост президента, как своего преемника Херберта Хайнера.

Административный совет после основательного совещания единогласно приняли решение предложить членам клуба как нового президента Герберта Хайнера. Также административный совет единогласно решил предложить нынешних первого вице-президента профессора доктора Дитера Майера и второго вице-президента Вальтера Меннекеса снова выдвинуть в качестве кандидатов на эти должности.

Хёнесс проинформировал наблюдательный совет клуба, что он покинет свой пост председателя на первом заседании после годовых сборов. При этом Хёнесс сохранит свое членство в наблюдательном совете до окончания действия своего мандата до ноября 2023 года.

После окончания карьеры игрока в 27 лет Хёнесс стал менеджером "Баварии". Самому молодому менеджеру в истории Бундеслиги пришлось начинать в нелегкие для клуба времена. Хёнесс получил в наследство команду, годовой бюджет которой по современным меркам составлял около 6 миллионов евро, а долги 3,5 миллиона.

За время у руля "Баварии" Хёнесс превратил клуб в безусловного лидера чемпионата Германии и гранда европейского футбола. Среди самых богатых клубов Европы "Бавария" оказалась на 4 месте с бюджетом в 295 миллионов евро.

В клуб возвращается бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан. Он был назначен в совет директоров мюнхенского клуба и заменит Карл-Хайнца Румменигге в должности генерального директора в 2022 году. Кан подписал пятилетний контракт, который вступит в силу 1 января 2020 года.

Я благодарю наблюдательный совет с Ули Хёнессом за доверие. Я тесно связан с клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, верность болельщикам, ответственность перед историей и ценностями клуба - все это "Бавария". В будущем я хотел бы развивать эти атрибуты вместе с коллегами по правлению и наблюдательному совету,

- сказал Кан.

Оливер Кан выступал в составе "Баварии" с 1994 года до 2008-го. С мюнхенцами он неоднократно выигрывал чемпионат Германии и Лигу чемпионов.