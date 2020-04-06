"Бавария" не выдержала и возобновила тренировки несмотря на карантин: фото

Мюнхенская "Бавария" на официальном сайте объявила о том, что тренировки команды возобновились с 6 апреля.

Утром 6 апреля игроки занимались небольшими группами, соблюдая при этом безопасную дистанцию между собой.

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This morning, Bayern Munich returned to their training ground to work in small groups to respect social distancing pic.twitter.com/8EOpIuhoEe — B/R Football (@brfootball) April 6, 2020

Фотографии еще не появились даже на официальном сайте клуба, но есть у фотографов, которые делятся ими в соцсетях.

"Бавария" стала первым немецким клубом, который возобновил занятия. Ранее к тренировкам вернулись "Боруссия" Дортмунд и "Вольфсбург".

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