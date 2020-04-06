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"Бавария" не выдержала и возобновила тренировки несмотря на карантин: фото

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"Бавария" возобновила тренировки / twitter.com/brfootball

Мюнхенская "Бавария" на официальном сайте объявила о том, что тренировки команды возобновились с 6 апреля.

Утром 6 апреля игроки занимались небольшими группами, соблюдая при этом безопасную дистанцию между собой.

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Фотографии еще не появились даже на официальном сайте клуба, но есть у фотографов, которые делятся ими в соцсетях.

"Бавария" стала первым немецким клубом, который возобновил занятия. Ранее к тренировкам вернулись "Боруссия" Дортмунд и "Вольфсбург".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол Бавария
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