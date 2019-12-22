"Бавария" официально назначила главного тренера до конца сезона

Мюнхенская "Бавария" официально назначила главным тренером Ханси Флика до конца сезона 2019/2020. Такое решение чемпионы Германии приняли после 17 тура Бундеслиги, в котором победили "Вольфсбург".

Ханси Флик принял "Баварию" после отставки хорватского тренера Нико Ковача. Последний был уволен после позорного поражения "Айнтрахта" (1:5)

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Как сообщает официальный сайт "Баварии", Флик тренировать клуб до конца сезона. В клубе довольны работой Флика на посту главного тренера.

️ Hansi Flick bleibt Cheftrainer des #FCBayern bis zum Ende der Saison.



https://t.co/mPVXvissgZ — FC Bayern München (@FCBayern) 22 декабря 2019 г.

Мы в "Баварии" очень довольны работой Ханси Флика. Под его руководством развитие на поле было выдающимся как с точки зрения качества нашей игры, так и достигнутых результатов. Мы установили новый рекорд в 28-летней истории Лиги чемпионов с шестью победами в шести матчах на групповом этапе, а в Бундеслиге мы вернулись на победную тропу,

– заявил глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Под руководством Флика "Бавария" провела 10 матчей во всех турнирах. Мюнхенцы одержали 8 побед и дважды проиграли.

Флик, комментируя продление контракта, заявил, что ему нравится работать в мюнхенском клубе.

Я рад, что "Бавария" продолжает доверять мне как главному тренеру. Мне очень нравится работать с командой. Мы добились хорошей стартовой позиции для второй половины сезона в Бундеслиге, Кубке и Лиге чемпионов. Теперь мы должны перезарядиться, и будем интенсивно готовиться ко второй половине сезона на тренировочном лагере. Тогда мы постараемся добиться как можно большего количества побед и титулов,

– резюмировал тренер.

"Бавария" следующий матч проведет уже в 2020 году. 19 января, в Берлине "красные" встретятся в рамках Бундеслиги с "Гертой".