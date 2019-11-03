"Бавария" официально осталась без главного тренера

Нико Ковач после неудачи в матче с "Айнтрахтом" (5:1) официально покинул пост главного тренера "Баварии".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Ули Хенесс, президент клуба Карл-Хайнц Румменигге, генеральный директор, и Хасан Салихамиджич, спортивный директор, договорились с Нико Ковачем о расторжении контракта по взаимной договоренности.

Руководство Баварии было недовольно последними результатами команды. 2 ноября мюнхенцы разгромно уступили в матче 10-го тура Бундеслиги "Айнтрахту" (1:5).

Я думаю, что это правильное решение для клуба на данный момент. Результаты, а также то, как мы играли в последний раз, заставили меня принять это решение. Мы с братом Робертом говорим спасибо "Баварии" за последние полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок. Это было хорошее время. Желаю клубу и команде всего наилучшего,

– прокомментировал отставку сам Ковач.

Ковач возглавил "Баварию" в 2018 году. Вместе с командой он выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок Германии.

Помощник Ковача Ханс Флик будет готовить "Баварию" к предстоящим матчам. Ранее сообщалось, что возглавить мюнхенцев может экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри или наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

"Бавария" идет на 4-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидеру "Боруссии" М четыре очка.