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"Бавария" официально подписала талантливого голкипера "Шальке"

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Александер Нюбель / twitter.com/s04_en

Мюнхенская "Бавария" официально объявила о подписании контракта с вратарем "Шальке" Александером Нюбелем. Футболист перешел в "Баварию" бесплатно.

Мюнхенский клуб воспользовался тем, что у голкипера завершался контракт с "Шальке". Гельзенкирхенский клуб сообщил, что Александер отказался продлевать соглашение.

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Контракт Нюбеля с "Баварией" начнет действовать летом 2020 года. 23-летний голкипер подписал 5-летнее соглашение. Сезон 2019/2020 голкипер проведет в "Шальке".

В этом сезоне Александер сыграл за "Шальке" 17 матчей. Его трансферная цена по данным Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

Нюбель стал вторым подряд игроком "Шальке", который перешел в "Баварию" бесплатно. В 2018 году мюнхенский клуб переманил Леона Горецку.

Также ворота "Баварии" защищает бывший голкипер "Шальке" Мануэль Нойер. Он перешел в "Баварию" в 2011 году за 30 миллионов евро.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Шальке Бавария Трансферы
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