"Бавария" осталась лидером чемпионской гонки в Германии

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В рамках 32 тура немецкого чемпионата "Бавария" одержала победу над "Ганновером". Прогнозы уже в первом тайме в жизнь начали воплощать Роберт Левандовски и Леон Горецкий.

После нескольких опасных моментов у ворот гостей Левандовски открыл счет, на 27 минуте замкнув подачу Джошуа Киммиха точным ударом головой и забил первый гол.

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На 40 минуте Горецкий выстрелом из-за пределов штрафной удвоил преимущество мюнхенцев, а перед свистком на перерыв он еще и попал в перекладину.

На старте второго тайма Сисеро Жонатан, который вышел на замену, за 10 минут пребывания на поле успел забить пенальти "Ганноверу" и получить две желтые карточки, оставив партнеров в меньшинстве.

Тем не менее, хозяева дожали соперника аж на 84 минуте после обрезки, которая завершилась прорывом Франка Рибери в штрафную и победным ударом в дальний угол – 3:1.

Задача лидеру упростила "Боруссия". Конкурент "Баварии" не удержал победу, выигрывая два-ноль в Бремене. Впрочем хозяева в заключительные двадцать минут сумели проявить характер. Ничью музыкантам принес сорокалетний Клаудио Писарро – 2:2.

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Теги: ФК Боруссия Д Бавария Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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