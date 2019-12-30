"Бавария" поблагодарила украинских болельщикам со поддержку: фото

Немецкая "Бавария" имеет поклонников во всем мире. В том числе в Украине. И не забывает благодарить их за это.

На официальной странице мюнхенского клуба в Facebook был опубликован пост, в котором поблагодарили украинских болельщиков. На нем изображен польский нападающий Роберт Левандовски и команда. Внизу размещен украинский флаг, а сверху надпись "Дуже дякую!" ("Большое спасибо!").

К слову: Юный талант "Баварии" забил победный гол первым касанием в двух матчах подряд: видео

Такая благодарность вызвала немало положительных эмоций у украинских болельщиков. Пост собрал немало лайков и репостов с комментариями.

Но стоит отметить, что такие благодарности клуб сделал и на других языках. Например, для болельщиков из Индии команде пришлось делать благодарность на девяти языках.