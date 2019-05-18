"Бавария" разгромила обидчика "Шахтера" и стала чемпионом Германии

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"Бавария" стала чемпионом Германии
"Бавария" стала чемпионом Германии / Getty Images

Мюнхенская "Бавария" продолжила свой рекорд – команда 29-й раз в истории стала чемпионом Германии. В поединке 34-го тура Бундеслиги "Бавария" разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:1.

Перед последним туром "Бавария" опережала конкурента в чемпионской гонке – дортмундскую "Боруссию" на два очка.

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В матче против "Айнтрахта" баварцы решили не искушать судьбу и уверенно победили. У новоиспеченных чемпионов мячи забивали Коман, Алаба, Санчес, Рибери, Роббен.

Нынешнее чемпионство стало для "Баварии" 29-м в истории. Мюнхенцы продолжают обновлять рекорд по этому показателю.

Также у "Баварии" есть шанс сделать золотой дубль. В финале Кубка Германии команда Нико Ковача 25 мая сыграет против РБ "Лейпциг".

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Теги: Бавария Новости Спорта Спорт Футбол
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