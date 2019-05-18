"Бавария" разгромила обидчика "Шахтера" и стала чемпионом Германии
Мюнхенская "Бавария" продолжила свой рекорд – команда 29-й раз в истории стала чемпионом Германии. В поединке 34-го тура Бундеслиги "Бавария" разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:1.
Перед последним туром "Бавария" опережала конкурента в чемпионской гонке – дортмундскую "Боруссию" на два очка.
Читайте также: Заря – Шахтёр прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины
В матче против "Айнтрахта" баварцы решили не искушать судьбу и уверенно победили. У новоиспеченных чемпионов мячи забивали Коман, Алаба, Санчес, Рибери, Роббен.
Нынешнее чемпионство стало для "Баварии" 29-м в истории. Мюнхенцы продолжают обновлять рекорд по этому показателю.
Также у "Баварии" есть шанс сделать золотой дубль. В финале Кубка Германии команда Нико Ковача 25 мая сыграет против РБ "Лейпциг".
Выбор редакции
-
"Динамо" обыграло "Мариуполь" и сохранило шансы на чемпионство: видеосегодня , 19:50
-
Букмекеры усомнились в честности матча "Карпаты" – "Десна" и резко изменили коэффициентысегодня , 15:35
-
Крымский татарин играет в финале Восточной конференции НБА: необычная история Эрсана Ильясовасегодня , 13:26