"Бавария" разгромила "РБ Лейпциг" и выиграла Кубок Германии: видео

Мюнхенская "Бавария" в этом сезоне оформила золотой дубль – победу в чемпионате добавил и кубок Германии.

РБ Лейпциг – Бавария 0:3

Голы: Левандовски, 29, 85, Коман, 78

Несмотря на разгромный счет, именно "РБ Лейпциг" создал первый опасный момент во встрече, когда Поульсен пробивал головой после подачи с углового. Но мяч попал в голкипера, после чего улетел в перекладины и вылетел в поле.

Зато "Бавария" забила свой гол. Отличился Левандовски, который головой замкнул прострел с фланга. Гулачи оказался не готов к такому удару.

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Команды обменялись опасными моментами, когда сначала Коман, а впоследствии Форсберг не сумели реализовать выход сам на сам с вратарем. Игроку "Баварии" помешал забить Конате, головой в прыжке выбив мяч. Форсбергу не дал забить Нойер.

Однако Коман забил гол в этом матче. К нему отлетел мяч после подачи в штрафную. Обработав его, убрав соперников, француз пробил в верхний дальний угол ворот.

Как реализовывать выход сам на сам партнеру и сопернику показал Левандовски. При этом что получил он даже не пас со своей половины поля. "РБ Лейпциг" пытался пройти в атаку по флангу, а Кімміх просто выбил мяч дальнейшее со своей половины поля. Этот удар и стал результативной передачей. При этом Упамекано, который был в более выгодной ситуации, не сумел помешать поляку оформить дубль.

"Бавария" побеждает в матче и выигрывает Кубок Германии.