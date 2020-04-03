"Бавария" сенсационно подписала долгосрочный контракт с тренером

Мюнхенская "Бавария" определилась с главным тренером на следующие сезоны. Команду продолжит возглавлять Ганс-Дитер Флик.

"Бавария" 3-го апреля официально сообщила, что продлила контракт с Фликом до 2023 года. Действующее соглашение специалиста было рассчитано до завершения сезона.

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Флик возглавил "Баварию" в ноябре, заменив уволенного хорвата Нико Ковача. Сначала Флик был исполняющим обязанности главного тренера.

Впоследствии благодаря успешным результатам Флик получил контракт до 30 июня 2020 года.

Чего достигла "Бавария" с Фликом

В первую очередь 55-летний специалист вывел "Баварию" из кризиса. В ноябре 29-кратные чемпионы Германии находились за пределами топ-5 Бундеслиги.

Под руководством Флика "Бавария" вернулась на первую строчку Бундеслиги и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче немцы разгромили "Челси" со счетом 3:0.

Всего с Фликом "Бавария" провела 21 матч, одержала 18 побед, потерпела 2 поражения и однажды сыграла вничью.

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