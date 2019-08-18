"Бавария" со скандалом купила талантливого футболиста "Боруссии" М: фото

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Микаэль Кюизанс
Микаэль Кюизанс / twitter.com/FCBayernEN

Мюнхенская "Бавария" продолжает скупаться на трансферном рынке. Ряды чемпионов Германии пополнил талантливый футболист менхенгладбахской "Боруссии" Микаэль Кюизанс.

20-летний игрок подписал контракт до 30 июня 2024 года. Трансфер Кюизанса, вероятно, обошелся "Баварии" в 10 миллионов евро.

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Французский футболист перешел в "Боруссию" летом 2017 года из "Нанси". В прошлом сезоне Бундеслиги он провел 11 матчей и сделал одну голевую передачу.

Я знаю, что это большой шаг для меня, но я готов. Горд тем, что буду носить футболку "Баварии" в будущем. Здорово, что некоторые французы уже выступают за "Баварию". Это, безусловно, поможет мне с адаптацией,
 сказал Кюизанс.

После матча Бундеслиги тренер "Боруссии" Марко Розе раскритиковал футболиста за его желание перейти в "Баварию".

У него такое отношение, которого он, безусловно, не проявит в своем новом клубе. Для нас был необходим трансфер, у меня сложилось впечатление, что "Боруссия" стала для него слишком маленькой,
– резюмировал Розе.

Спортивный директор "жеребцов" Макс Эберль также неоднозначно прокомментировал переход француза.

Я был удивлен этим, потому что он хотел играть. У "Баварии" отличный состав, и играть там будет не легче. Он не хотел оставаться, поэтому ему пришлось пойти другим путем. Мы должны были отреагировать, нам нужны игроки, которые отождествляют себя с клубом,
 заявил Эберль.

Для "Баварии" Кюизанс уже шестой новый футболист. До этого ряды мюнхенцев пополнили французы Лукас Эрнандес и Бенжамен Павар, хорват Иван Перишич, немец Янн-Фите Арп. Также "Бавария" объявила об аренде Филиппе Коутиньо.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Бавария Трансферы
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