"Тоттенхэм" Моуриньо снова уступил "Баварии", но вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов: видео

В среду, 11 декабря, состоялся матч между "Баварией" и "Тоттенхэмом". "Шпоры" стремились к реваншу после унизительного домашнего поражения. Но проиграли и в Мюнхене.

Бавария – Тоттенхэм 3:1

Голы: Коман, 14, Мюллер, 45, Коутиньо, 64 – Сессеньйон, 20

"Бавария" сразу дала понять, что она стремится победить и в домашнем матче. Поэтому прижала соперника к их воротам. Гол же удалось забить вскоре. Гнабри нашел возможность прострелить между защитниками, и Коман на дальней штанге без проблем реализовал свой шанс.

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И почти сразу "Тоттенхэм" сравнял счет. После одной из атак мяч отлетел к молодому Сессеньону, и полузащитник хладнокровно расстрелял ворота Нойера, не оставив голкиперу никаких шансов.

После этого в матче произошел неприятный инцидент. Травму на ровном месте получил Коман, неудачно приземлившись на ногу. Его заменил Мюллер. И именно Томас забил второй гол своей команды в этом матче.

Но перед тем "Тоттенхэм" дважды выручила штанга. Первый раз после удара Гнабри. При этом мяч за линию ворот мог отправить Тиаго, но не попал. А потом Дэвис также попал в штангу. Но на этот раз мяч улетел к Мюллеру, который и забил.

Во втором тайме моментов было несколько меньше. И единственный гол на счету Коутиньо. Бразилец, получив мяч на углу штрафной, нанес мощный удар в дальний нижний угол ворот. Гассанига со скачком опоздал, и так счет стал 3:1.

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До конца матча "Тоттенхэм" мог сократить отставание. Но в первом случае Нойер справился с ударом Эриксена со штрафного, а уже в компенсированное арбитром время защитники "Баварии" таки исправили за собой ошибку, когда Сон бежал один на один на ворота.

"Бавария" и "Тоттенхэм" выходят в плей-офф Лиги чемпионов. Немецкий клуб выиграл все шесть матчей в группе, забив 24 гола и пропустив лишь пять. Десять голов мюнхенцы забили именно в ворота "Тоттенхэма". "Шпоры" же, несмотря на это, заканчивают группу с положительным балансом забитых и пропущенных – 18:14.

Видеообзор матча Бавария – Тоттенхэм