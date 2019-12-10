Бавария – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на топ-матч Лиги чемпионов

11 декабря "Бавария" на собственном поле сыграет с "Тоттенхэмом" в рамках 6 раунда группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд.

Бавария – Тоттенхэм. Прогноз букмекеров

"Бавария" является абсолютно лучшей командой этого розыгрыша Лиги чемпионов. Несмотря на свои проблемы в Бундеслиге, чемпионы Германии победили во всех 5 матчах группового этапа с общим счетом 21:4. А победа на "Уайт Харт Лейн" 7:2, наверное, вошла в список лучших поединков турнира. Стоит добавить, что, несмотря на решение всех задач, мюнхенцы сыграют основным составом.

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Назначение Моуринью поспособствовало существенному улучшению результатов "Тоттенхэма". В последних 5 матчах "шпоры" одержали 4 победы, забив 16 мячей. Параллельно с этим лондонский клуб сумел решить задачу выхода в плей-офф. Но можно не сомневаться, что "Тоттенхэм" горит желанием взять реванш за унизительное поражение во втором туре. К тому же для Моуринью "Бавария" является довольно-таки принципиальным соперником.

Напомним, что матч "Бавария" – "Тоттенхэм" состоится в среду, 11 декабря. Начало встречи – в 22:00.

Прогноз Marathonbet

Действующий чемпион Германии является явным фаворитом в матче. Победу "Баварии" в Мюнхене специалисты Marathon bet оценили коэффициентом 1,36. Выездная победа лондонцев оценена экспертами коэффициентом 8,10. Если же игра завершится ничьей – 5,95.

И "Тоттенхэм", и "Бавария" – чрезвычайно результативные команды и достаточно много пропускают в новом сезоне. Следовательно, можно ожидать слива голов. Коэффициент на тотал больше 3 – 1,51. Эксперты Marathon bet предлагают коэффициент 1,94 на тотал больше 3.5.

Прогноз Parimatch

Победа Тоттенхэм в один мяч оценена экспертами коэффициентом 8,60. Если же такого результата достигнут хозяева из Мюнхена – коэффициент 4,10. Коэффициент на то, что лондонцы выиграют хотя бы в одном тайме – 3,30. Коэффициент 1,30, что это не произойдет.

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Победу "Баварии" хотя бы в одном тайме букмекеры Parimatch оценили коэффициентом 1,18. Специалисты предлагают коэффициент 4,50, что мюнхенцы не выиграют ни один тайм противостояния.

Прогноз MelBet

Специалисты MelBet оценивают шансы Роберта Левандовски забить гол в любое время матча коэффициентом 1,35. На гол конкурента Роберта – Гарри Кейна – букмекеры дают коэффициент 1,42.