"Бавария" угрожает не отпускать своих футболистов в сборную Германии из-за вратаря "Барселоны"

В Германии разгорелся скандал вокруг вратарской позиции в национальной команде. В результате "Бавария" угрожает не отпускать своих футболистов в сборную.

Причина скандала

В начале сентября сборная Германии провела два матча квалификации Евро-2020 против Нидерландов и Северной Ирландии. В двух поединках ворота команды защищал Нойер из "Баварии", который является капитаном сборной.

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После этих поединков запасной голкипер Марк-Андре тер Штеген заявил, что разочарован своей поездкой в ​​лагерь команды.

Не могу найти объяснения этой ситуации, потому что в каждой игре я выкладываюсь по полной и пытаюсь сделать решение для тренеров более сложным. Я установил свои приоритеты. Моей целью является стать основным вратарем. В любом случае я стараюсь, но эта поездка в сборную стала для меня тяжелым ударом,

– сказал Марк-Андре.

Как известно, Нойер сильно травмировался в 2017 году, когда в полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" играла с "Реалом". Практически весь год у Мануэля ушел на восстановление. Но несмотря на плохую форму тренер "Маншафт" Йоахим Лев взял голкипера на Кубок мира 2018 в России. Там Мануэль был основным голкипером, а тер Штеген смирился с ролью запасного.

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В этот период Марк-Андре был в лучшей форме, о чем говорили немецкие журналисты. В конце концов, Германии провалила Мундиаль, а жирной точкой стала ошибка Нойера в матче против Южной Кореи.

Видео ошибки Нойера в матче против Южной Кореи

Реакция команды

Йоахим Лев заявил, что даст тер Штеген шанс проявить себя.

Рад, что в нашем распоряжении два голкипера мирового класса. Трапп и Лено тоже способны составить им конкуренцию. Понятно, что каждый из них хочет получать игровое время, они полны амбиций. Именно так и должно быть в национальной команде. Мы обязательно дадим тер Штегену шанс проявить себя. Понимаем его разочарование, но играть может только один голкипер. Мануэль провел несколько отличных матчей в последнее время. Он наш капитан,

– сказал Лев.

После заявлений тер Штегена слово взял сам Нойер. Капитан сборной Германии и "Баварии" сказал, что слова тер Штегена не идут на пользу национальной команде. "Я думаю, что он хороший вратарь и хорошо играет, но я не уверен, поможет ли это нам. Мы команда и должны представлять себя как таковая", – резюмировал Нойер.

В ответ на слова Нойера тер Штегена заявил, что слова Мануэля несправедливы.

Тер Штеген не сказал ничего такого. Он просто выразил разочарование, и я могу его понять. Марк-Андре не делал выпадов в адрес Нойера. Но, учитывая уровень игры Мануэля, нет сомнений в том, что именно он защищает ворота сборной,

– прокомментировал ситуацию Йозуа Киммо из "Баварии".

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Германии, комментируя скандал, сказал, что оба голкипера хороши.

Для меня оба находятся на одном и том же уровне мирового уровня. Это бесспорно роскошная проблема, которой мы должны быть скорее рады, чем вести ожесточенные дебаты. Это как Роналду и Месси, некоторые говорят, что Роналду лучше, другие говорят, Месси,

– сказал Илкай.

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн заявил, что также долго ждал своего шанса и встал на защиту Нойера. "Мануэль лучше, у него все есть, он готов. Если я проиграю со счетом 4:0 против "Ливерпуля", я не могу претендовать ... Я присоединился к сборной в возрасте 27 лет. У тер Штегена еще есть время", – сказал Леманн.

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Продолжение конфликта

Авторитетное издание Kicker сообщило, что Йоахим Лев планирует дать шанс тер Штегену в ближайших матчах в октябре. В частности, в товарищеской игре против Аргентины и в матче против Эстонии в рамках отбора Евро-2020.

После этой новости президент "Баварии" Ули Генесс заявил, что клуб может запретить своим игрокам выступать за сборную Германии, если Мануэль перестанет быть основным вратарем национальной команды.

Прежде чем подобное произойдет, мы перестанем отпускать игроков в национальную сборную. Мы никогда не примем подобные изменения. Лев услышит наши слова,

– заявил Генесс.

Uli Hoeneß has threatened the DFB to make Bayern players boycott the national team if Joachim Löw makes Marc-André ter Stegen number 1 goalkeeper ahead of Manuel Neuer.

Hoeneß: "Before that happens, we'll no longer provide players for the national team" [SportBild] pic.twitter.com/Tx3BDgf21N — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 25 сентября 2019 г.

Сможет ли "Бавария" не отпускать игроков в сборную?

Клуб не может препятствовать футболистам отправляться в свои сборные. В УЕФА предусмотрены санкции в отношении клубов, если они запрещают игрокам отправляться в лагеря национальных команд. Формально клуб может договориться лично с игроком, чтобы тот отказался ехать в национальную сборную. И в таком случае сборная может больше никогда не вызвать футболиста на международные матчи.

История знает случаи, когда клуб не отпускал футболиста в сборную, аргументируя решение травмой игрока. И национальная сборная имеет право отправить своих медиков в клуб, чтобы те проверили состояние здоровья игрока.

В 2018 году главный тренер сборной Германии Йоахим Лев принял решение больше не вызывать в расположение команды Жерома Боатенга, Томаса Мюллера и Матса Хуммельса. Первые двое до сих пор играют за "Баварию", а Матс летом вернулся из Мюнхена в "Боруссию" Дортмунд.