"Бавария" в 23-й раз вышла в финал Кубка Германии и обновила рекорд турнира

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Вердер – Бавария видео голов
Вердер – Бавария видео голов

В полуфинальном матче Кубка Германии между "Вердером" и "Баварией" в Бремене на "Везерштадионе" победу одержали гости вчера.

Вердер – Бавария 2:3
Голы: Осако, 74, Рошина, 75 – Левандовски, 36, 80, Мюллер, 63

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Мюнхенцы в 23-й раз вышли в финал, обновив рекорд турнира. В общем, "Бавария" – 18-кратный обладатель Кубка Германии.

Форвард мюнхенцев Томас Мюллер стал первым игроком, который появился в 10 матчах 1/2 финала национального Кубка подряд. Событие игрок отметил голом на 63 минуте матча. Перед этим счет открыл Роберт Левандовски.

"Вердер" на 74-й и 75 минутах шокировал "рекордмайстера" точными ударами Осако и Рошины, но Левандовски сумел оформить дубль и вырвать победу для гостей. Поляк стал первым иностранцем после Клаудио Писарро, который забил 30 голов в Кубке Германии.

В финале Кубка Германии "Бавария" сыграет с "Лейпцигом", который в своей паре оказался сильнее "Гамбурга", выиграв со счетом 3:1. Финал состоится 25 мая.

Видеообзор матча Вердер – Бавария

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Теги: Спорт Новости Спорта Бавария Футбол
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