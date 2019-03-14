"Бавария" в матче с "Ливерпулем" оконфузилась и может заплатить серьезный штраф: фото

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Футболисты "Баварии"
Футболисты "Баварии" / uefa.com

Мюнхенская "Бавария", которая продемонстрировала ужасную игру в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", запомнилась не только этим. Работники мюнхенского клуба дали своему футболисту неправильную футболку.

Немецкий полузащитник Леон Горецка, который вышел в середине второго тайма на замену, надел футболку не для Лиги чемпионов, а для чемпионата.

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На правом рукаве не мяч со звездами, а лого Бундеслиги. На левом – спонсор Qatar airways. Но и от стандартной формы для Бундеслиги есть отличия: в чемпионате на спине фамилия под номером, а на месте фамилии – название клуба.

Леон Горецка в футболке для Бундеслиги в матче с "Ливерпулем"

Горецка и "Бавария" не нарвутся на серьезные проблемы. Самая большая проблема в том, что на рукаве указан спонсор. Если верить дисциплинарному кодексу организации, то "Бавария" получит либо предупреждение, либо штраф в 3000 евро за каждое отличие формы от заявленной.

Пока в УЕФА не сообщали, что заметили отличия в форме "Баварии".

Отметим, что "Бавария" проиграла "Ливерпулю" по сумме двух матчей со счетом 3:1. Первая игра между командами в Англии завершилась 0:0. "Бавария" впервые с 2011 года не смогла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Теги: Спорт Футбол Бавария Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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