"Бавария" выиграла третий матч подряд в чемпионате Германии

В субботу, 23 февраля, мюнхенская "Бавария" обыграла "Герту" с минимальным счетом. Только на 62 минуте ожесточенной борьбы победу своей команде принес Хави Мартинес.

Не так давно от лидера Бундеслиги "Боруссии" мюнхенцы отставали на девять баллов.

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Однако благодаря победе над "Гертой" "Бавария" уже сравнялась по очкам с конкурентом. Несмотря на недавний вояж в "Ливерпуль" хозяева поля ограничились единственным голом.

На 62 минуте Хави Мартинес выиграл второй этаж после подачи с углового и принес победу своей команде.

Видео гола Хави Мартинеса

Рекик бескомпромиссно бросился на Левандовски и увидел прямую красную карточку. В результате 1:0, "Бавария" выиграет третий матч подряд в Бундеслиге.