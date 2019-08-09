"Бавария" забила 23 гола в товарищеском матче: видео

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Бавария – Роттар-Эгерн ▷ Бавария забила 23 гола в матче
"Бавария" разгромила любительский клуб / fcbayern.com

Мюнхенская "Бавария" перед началом нового сезона провела товарищеский матч. Соперником выступил любительский клуб "Роттар-Эгерн".

За игру игроки "Баварии" забили аж 23 гола – 11 в первом тайме и еще 12 в тайме втором.

Напомним, "Боруссия" Дортмунд победила "Баварию" в матче за Суперкубок Германии

Больше всего отличился полузащитник Корентин Толиссо, он оформил покер за шесть минут. Сразу четверо игроков оформили хет-трик – Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Отчи Врид и Леон Горецка. Дубль на свой счет записал Ренату Санчеш. Также забивали Леон Дайку, Серж Гнабри, Сарприт Сингх и Александер Нолленбергер. Автоголом отметился игрок "Роттар-Эгерна" Ларс Дитрих.

 

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Теги: Спорт Футбол Бавария
Источник: 24 канал
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