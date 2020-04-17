"Бавария" жестко оштрафует звездного футболиста за роскошный McLaren

Футболист "Баварии" Кингсли Коман вынужден будет заплатить серьезный штраф. Игрок сборной Франции будет наказан за нарушение внутренних правил относительно использования автомобилей.

Страница болельщиков "Баварии" в твиттере сообщает, что 23-летний француз приехал на тренировку не на автомобиле, который предоставил клуб.

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Мюнхенцы сотрудничают с немецким автопроизводителем Audi. Коман же приехал на тренировку "Баварии" на McLaren.

Kingsley Coman sera condamné à une amende pour être venu s'entraîner dans une McLaren au lieu de sa voiture Audi. pic.twitter.com/iFNLUFrM9L — Bayern Munich France - RORO89 (@Roro89F) April 16, 2020

Футболист уже подтвердил информацию и извинился.

"Я хотел бы извиниться перед клубом и Audi за то, что приехал на тренировку не на предоставленной мне машине. Причиной было то, что на моей машине Audi сломалось зеркало. Однако, я допустил ошибку", – заявил Коман.

Французское издание L'Equipe уже узнало, какое наказание ждет Комана.

По его информации, "Бавария" может оштрафовать Комана на 50 тысяч евро за допущенное нарушение.

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