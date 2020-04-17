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"Бавария" жестко оштрафует звездного футболиста за роскошный McLaren

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Кингсли Коман / facebook.com/fcbayern.en

Футболист "Баварии" Кингсли Коман вынужден будет заплатить серьезный штраф. Игрок сборной Франции будет наказан за нарушение внутренних правил относительно использования автомобилей.

Страница болельщиков "Баварии" в твиттере сообщает, что 23-летний француз приехал на тренировку не на автомобиле, который предоставил клуб.

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Мюнхенцы сотрудничают с немецким автопроизводителем Audi. Коман же приехал на тренировку "Баварии" на McLaren.

Футболист уже подтвердил информацию и извинился.

"Я хотел бы извиниться перед клубом и Audi за то, что приехал на тренировку не на предоставленной мне машине. Причиной было то, что на моей машине Audi сломалось зеркало. Однако, я допустил ошибку", – заявил Коман.

Французское издание L'Equipe уже узнало, какое наказание ждет Комана.

По его информации, "Бавария" может оштрафовать Комана на 50 тысяч евро за допущенное нарушение.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Бавария
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