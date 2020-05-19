Бег на четырех конечностях, спринт на каблуках и марафон с мячом: фантастические мировые рекорды

Есть причудливые люди, которые не участвуют в престижных международных соревнованиях, но устанавливают потрясающие рекорды мира вне профессионального спорта. Например, почти на один уровень с легендарным Усейном Болтом можно поставить японца Кеничи Ито. Он быстрее всех преодолел стометровку на четырех конечностях, и за это получил прозвище "обезьянка".

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Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко – это молодые украинские спортсменки, которые демонстрируют незаурядные достижения в легкой атлетике. Также их называются украинскими надеждами на Олимпиаде в прыжках в высоту. И хотя Олимпийские Игры в Токио перенесли на 2021 год, легкоатлетки получили дополнительный запас времени для подготовки и приобретения опыта.

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