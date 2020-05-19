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Бег на четырех конечностях, спринт на каблуках и марафон с мячом: фантастические мировые рекорды

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Спорт наизнанку
Спорт наизнанку / Скриншот из видео

Есть причудливые люди, которые не участвуют в престижных международных соревнованиях, но устанавливают потрясающие рекорды мира вне профессионального спорта. Например, почти на один уровень с легендарным Усейном Болтом можно поставить японца Кеничи Ито. Он быстрее всех преодолел стометровку на четырех конечностях, и за это получил прозвище "обезьянка".

Также в выпуске программы "Спорт наизнанку" на 24 канале:

Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко – это молодые украинские спортсменки, которые демонстрируют незаурядные достижения в легкой атлетике. Также их называются украинскими надеждами на Олимпиаде в прыжках в высоту. И хотя Олимпийские Игры в Токио перенесли на 2021 год, легкоатлетки получили дополнительный запас времени для подготовки и приобретения опыта.

Больше о талантливых украинских спортсменок и вычурных рекордсменов мира – смотрите в программе: видео

 

Автор: Пётр Городиский
Теги: Новости Спорта Спорт Новости Украины Ярослава Магучих Ирина Геращенко Юлия Левченко легкая атлетика Спорт навыворот
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