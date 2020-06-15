Одна из самых успешных легкоатлеток Украины София Яремчук рассказала о тренировках во время карантина, присоединяются ли соседи к ее пробежкам и дала всем советы о комфортной погоде для бега – в интервью Спорт24.

Девушка рассказала, что не практиковала еще онлайн-старты. Сейчас легкоатлетка имеет некоторые проблемы с ногой, которые нужно залечить. Но София Яремчук отметила, что было бы интересно попробовать свои силы в таком забеге, пишет 24 канал.

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О тренировках во время карантина

– Как карантин повлиял на тренировочный процесс?

– Изменилась только страна для тренировок. В течение последних двух лет тренировалась в Италии, где проживает мой тренер. Сейчас во время карантина бегаю в родной стране. Мой тренировочный процесс не слишком сильно пострадал из-за пандемии. Тренировки были всегда, поэтому особых изменений не почувствовала. То, что ты дома, добавляет тебе дополнительных обязанностей. Люблю быть на кухне и готовить разнообразные блюда.

– Комфортнее тренироваться в Украине или Италии?

– В Италии значительно лучшие условия для тренировок. У нас большие нагрузки, после которых можно получить незначительное повреждение. Так вот, в итальянских городах тебе сразу найду хорошего специалиста, который поможет максимально быстро восстановиться, чтобы продолжать полноценные тренировки. Во время строгих карантинных ограничений в Украине трудно было найти массажистов и других специалистов, поэтому с этим возникали некоторые трудности. А так, когда в моем родном Львове хорошая погода, тогда охотно тренируюсь здесь. Зимой лучше проводить свои сборы за рубежом, где значительно теплее климат.

– Соседи присоединяются к пробежкам на улице?

– Беговая культура украинцев невероятно сильно выросла в положительном направлении. Когда выхожу на пробежку в своем городе, вижу большое количество людей, которые также бегают, ездят на велосипедах, занимаются скандинавской ходьбой, все это радует глаз. Конечно, никто не присоединяется к пробежкам в моем темпе. Но многие люди здороваются и поддерживают меня, это вдохновляет. Раньше такого не было, все говорили, зачем мне вообще нужно столько бегать, теперь же все наоборот.

Беговые советы

– Какие рекомендации можете дать относительно погодных условий для бега?

– Старайтесь выбирать время, когда не так жарко. При высокой температуре организм истощается вдвое быстрее. Если есть возможность, выходите на пробежку около 8-9 часов утра. Вы получите энергию на весь день. Вы можете бегать в дождь, но придерживайтесь всегда одного правила. Никогда после пробежки не оставайтесь долго на улице, чтобы не заболеть. Вернитесь домой, переоденьтесь, а потом уже выходите на улицу по делам. Даже если бегая вы попали под дождь, град и было прохладно, вы не заболеете. А вот если вы потные будете разговаривать с друзьями после пробежки, подует ветер, тогда вы легко можете заболеть.

– Есть ли разница, когда лучше бегать – утром или вечером?

– Все зависит от предпочтений человека. Кто-от любит бегать перед рабочим днем. Есть люди, которым больше нравится вечерние пробежки. Приходя с работы, идут расслабиться на стадион, чтобы отбросить проблемы, которые были в течение дня.

К слову, София Яремчук призер многих международных и национальных стартов. Львовянка стала лучшей легкоатлеткой Украины ноября 2019 года.

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