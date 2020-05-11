Бегун преодолел расстояние из Луцка в Ровно за 180 тысяч гривен: видео

Лучанин поспорил на 5 тысяч долларов, что преодолеет расстояние между Луцком и Ровно пешком. Главным условием пари было преодолеть это расстояние за 8 часов своим ходом.

Об этом сообщил в сети Facebook Василий Остряк, пишет "Чемпион".

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Мужчина также добавил видеоподтверждение. Благодаря видео стало известно, что луцкого бегуна, который не побоялся принять вызов, зовут Иван.

"Пари на 5 тысяч долларов, пешком из Луцка в Ровно за 8 часов, 33 км преодолено за 3 часа", – говорится в описании под видео.

Отметим, расстояние между городом Луцк и городом Ровно: напрямую – 66 км; расстояние по путям – 73 км. На время записи видео герои преодолели половину своего пути за 3 часа.

Во время самого забега "ставки" подросли – за преодоленное расстояние бегуну предлагали добавить еще 1700 долларов, в полной сумме – 6,7 тысяч, а это почти 180 тысяч гривен. Позже опубликовали видео "церемонии награждения", где спортсмену вручили его заслуженный приз.

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