Бегун досадно проиграл марафон, пропустив соперника вперед на последнем метре забега: видео

В бразильском Сан-Паулу состоялся марафон. Выиграл его кениец Кибивотт Кэнди, обогнав соперника уже перед финишной линией

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Перед финишем впереди шел бегун из Уганды Джейкоб Киплимо. Он – серебряный призер чемпионата мира по бегу по пересеченной местности, двукратный призер юниорского чемпионата мира и участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сразу за ним бежал кениец Кибивотт Кэнди. Когда до финиша 15-километрового марафона оставались считанные метры, Кэнди совершил невероятный рывок. Он, фактически, обогнал соперника уже на финишной линии, опередив его на считанные сантиметры.

Видео финиша на марафоне в Сан-Паулу

При этом Кэнди установил рекорд соревнований в Сан-Паулу, пробежав 15 километров за 42 минуты и 59 секунд.

Стоит отметить, что Киплимо был пейсмейкером олимпийского чемпиона кенийца Элиуда Кипчоге, который в Вене первым в истории преодолел марафон менее чем за два часа.

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