Одна из самых красивых спортсменок Украины легкоатлетка Марина Бех-Романчук не перестает поражать невероятной формой во время карантина. Стильный образ ошеломил болельщиков.

Красивым образом и новым занятием во время карантина поделилась спортсменка в своем Instagram. Легкоатлетка недавно получила новый инвентарь от спортивного бренда Nike и уже попробовала его в тренировочном процессе.

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Марина Бех-Романчук уже начала свои тренировки на стадионе, но кроме любимых активностей спортсменка не забывает и о других видах спорта. На этот раз легкоатлетка решила сыграть в баскетбол.

Наконец, у нас настоящая летняя погода. Классный час для игр,

– подписала легкоатлетка.

Ну что ж, видим Марина активно готовится к новым соревнованиям и сезону, остается только их начать.

Достижения Марины Бех-Романчук