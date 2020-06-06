Бех-Романчук очаровала непревзойденной фигурой – фото
Одна из самых красивых спортсменок Украины легкоатлетка Марина Бех-Романчук не перестает поражать невероятной формой во время карантина. Стильный образ ошеломил болельщиков.
Красивым образом и новым занятием во время карантина поделилась спортсменка в своем Instagram. Легкоатлетка недавно получила новый инвентарь от спортивного бренда Nike и уже попробовала его в тренировочном процессе.
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Марина Бех-Романчук уже начала свои тренировки на стадионе, но кроме любимых активностей спортсменка не забывает и о других видах спорта. На этот раз легкоатлетка решила сыграть в баскетбол.
Наконец, у нас настоящая летняя погода. Классный час для игр,
– подписала легкоатлетка.
Ну что ж, видим Марина активно готовится к новым соревнованиям и сезону, остается только их начать.
Достижения Марины Бех-Романчук
- Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
- В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".
- По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
- Украинка стала второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которой удалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.