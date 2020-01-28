Бех-Романчук очаровала фигурой в маленьком бикини на фоне заснеженных гор

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук опубликовала фото, где она позирует в горах в небольшом голубом бикини.

Фото спортсменка запостила в своем инстаграме, который стал очень популярным за несколько лет.

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Бех-Романчук специализируется на прыжках в длину, поэтому, как и любая легкоатлетка, имеет подтянутую спортивную фигуру, которую, к слову, не стесняется часто показывать на фото.

Отпуск в горах по-своему особенный. Люблю это,

– подписала фото спортсменка.

Девушка постоянно тренируется и улучшает свои результаты, она уже получила немало побед для Украины. К примеру, в 2019 году Бех-Романчук стала серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике.

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