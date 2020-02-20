Бех-Романчук победила на турнире во Франции

Украинская легкоатлетка продолжает покорять спортивные вершины. Украинка продемонстрировала лучший результат - 6,90 м и заняла первое место.

24-летняя Марина Бех-Романчук одержала победу в прыжках в длину на турнире серии World Athletics Indoor Tour в Льеване.

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Украинка прыгнула на 6,90 м. Это на восемь сантиметров длиннее нигерийки Эссе Бруме, которая заняла второе место. Бронза соревнований у Настасьи Мирончук, которая представляет Беларусь.

Добавим, это четвертая подряд победа украинской спортсменки в прыжках в длину в помещении с результатом 6,90 м и дольше. Такое достижение удавалось получить только бывшей немецкой легкоатлетке Гайке Дрекслер еще в 1995 году.

Maryna Bekh-Romanchuk seals #WorldIndoorTour victory with fourth consecutive 6.90m+ competition.



The last woman to put together this feat indoors was Heike Drechsler in 1995!



: https://t.co/hhl1oDiamj pic.twitter.com/udFe7SbHJO — World Athletics (@WorldAthletics) February 20, 2020

Недавно, Марина Бех-Романчук победила на престижном турнире в Глазго.