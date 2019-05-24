Бех-Романчук поделилась соблазнительным фото

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Соцсети

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется в прыжках в длину, поделилась очередным откровенным фото.

Украинская спортсменка на своей странице в социальной сети Instagram выставила горячее фото.

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Марина снялась в откровенной фотосессии и выставила одно из фото. Бех-Романчук спросила своих подписчиков, заинтересованы ли они увидеть другие фотографии с фотосессии.

Спорт 24 писал, что Марина Бех-Романчук получила серебро
на первом этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в длину.

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Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика Марина Бех-Романчук
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